Биолог прокомментировал сообщения о «глухаре-маньяке» из Ленобласти – видео

Специалист признался, что и сам подвергался нападкам со стороны этих птиц. Сообщения о глухарях, которые нападают на лыжников в Ленинградской области, не соответствуют действительности, однако эти птицы и правда могут быть опасны.
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