Взрывы над Орловской областью: Минобороны сообщило о перехвате вражеских дронов

Минобороны России сообщило о перехвате вражеских дронов в небе над Орловской областью.По данным Министерства обороны России, в небе над Орловской областью сегодня утром были перехвачены четыре вражеских беспилотника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии