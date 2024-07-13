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Псковская область готова помочь переселенцам из Латвии. Губернатор раскрыл детали

Псковская область готова помочь переселенцам из Латвии. Губернатор раскрыл детали

Псковская область примет депортированных из Латвии граждан России. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

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