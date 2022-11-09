В Пермском крае перед судом предстанут две женщины, которые обманывали пенсионеров

Следственным отделом ОМВД России по Краснокамскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении ранее не судимых женщин цыганской народности 1978 и 1984 года рождения.
Популярные статьи
- Северный флот вывез весь металлический мусор, собранный экологическим подразделением на острове Кильдин
- В Тольятти Самарской области почтили память сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей
- Посылку участникам спецоперации на Украине передало уссурийское предприятие теплосетей
Свежие комментарии