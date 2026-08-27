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Мировое обозрение

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В МИД Ирана высмеяли авианосец США цитатой из «Зелёной мили»

В МИД Ирана высмеяли авианосец США цитатой из «Зелёной мили»

Иранская дипломатия в очередной раз показала, что тонкая ирония бьет точнее крылатых ракет. Пока американский авианосец USS Abraham Lincoln завершал свой изнурительный поход, официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи не стал писать гневных нот протеста.

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