Орбан сразил всех одной только фразой в Казахстане

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Астану.Едва президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проводил в аэропорту Астаны французского лидера Эмманюэля Макрона, который приезжал по вопросам урановой сделки, как в гости к нему тем же вечером прибыл премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.