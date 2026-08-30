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Аргументы недели

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Спор за парковку на Васильевском закончился выстрелом из пистолета

Спор за парковку на Васильевском закончился выстрелом из пистолета

В субботу, 29 августа, около 18:10 в полицию Василеостровского района поступило сообщение о конфликте двух водителей на парковке у площади Морской Славы.

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