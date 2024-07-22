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Во Внуково у пассажирки изъяли радиоактивный песок, который она везла для изготовления косметики

Во Внуково у пассажирки изъяли радиоактивный песок, который она везла для изготовления косметики

Женщина рассказала, что не знала, что везет опасный торий-232В московском аэропорту Внуково таможенники обнаружили у пассажирки, прилетевшей из Индии транзитом через Объединенные Арабские Эмираты, вулканический песок, в котором содержится природный радионуклид торий-232.

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