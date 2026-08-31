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ФедералПресс

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Для младших школьников утвердили перечень книг по внеклассному чтению

Для младших школьников утвердили перечень книг по внеклассному чтению

МОСКВА, 1 сентября, ФедералПресс. Ученикам младших классов предложили более трех десятков произведений отечественных и зарубежных авторов для самостоятельного и семейного чтения.

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