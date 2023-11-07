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Парламентская газета

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МЧС: В результате пожара в ТЦ в Улан-Удэ пострадавших нет

МЧС: В результате пожара в ТЦ в Улан-Удэ пострадавших нет

В торговом центре «Гвоздь» в Улан-Удэ произошел пожар, в результате инцидента пострадавших нет. Об этом 7 ноября заявил журналистам заместитель начальника Главного управления МЧС по Бурятии Андрей Боркин.

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