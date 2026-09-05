Шоссе в неизвестное прошлое

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«Чиповая дипломатия»: как рычаг влияния США на Южном Кавказе
На планете с 2025 года из-за резкого роста спроса на технологии ощущается нехватка компьютерной памяти (DRAM и NAND) для серверов и дата-центров, и этот дефицит продлится как минимум ещё полтора года. Учитывая это, американские переговорщики склонили Армению и Азербайджан к мирному соглашению, пообещав поставки дефицитных чипов. Об этом сообщила газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на участников переговоров – дипломатов, бизнесменов и экспертов.
В материале отмечается, что США использовали обещание поставить Еревану передовые ИИ-чипы Nvidia в качестве стимула для подписания мирного договора с Баку, которое состоялось более года назад. Это стало первым случаем применения «чиповой дипломатии» для содействия сделке между государствами. Более того, сделка укрепила связи между администрацией Дональда Трампа и компанией Nvidia, чей генеральный директор Дженсен Хуанг теперь регулярно консультирует хозяина Белого дома по вопросам политики в сфере искусственного интеллекта.
В начале августа 2026 года премьер-министр Армении Никол Пашинян вместе с руководителями Nvidia и Dell открыл масштабный дата-центр американской компании Firebird в Раздане (в 50 км от границы с Азербайджаном). Проект стоимостью свыше 5 млрд долларов предусматривает размещение 70 тыс. новейших ИИ-серверов Nvidia к концу 2027 года. На церемонии Пашинян высоко оценил роль Дональда Трампа.
Издание уточнило, что переговоры между Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым были под угрозой срыва, и американская команда пришла к выводу, что Ереван согласится на сделку, если ему предложат более тесные экономические связи с США, включая разрешение на поставку передовых чипов. Этот план сработал.
Бывший посол США в Армении Кристина Квин сообщила, что американские дипломаты добивались от Министерства торговли США разрешения на поставку Еревану новейших чипов Nvidia.
Компонент Nvidia был очень важной частью головоломки
– объяснила Квин.
Сенатор-республиканец Стив Дейнс назвал получение чипов Арменией «важной политической победой» для Пашиняна, видимо забыв, что упомянутый дата-центр принадлежит американской компании Firebird.
В публикации разъясняется, что в июне 2025 года команда спецпосланника президента США Стива Уиткоффа подготовила меморандум, предусматривавший выдачу экспортных лицензий на чипы для Firebird в рамках мирной сделки между Ереваном и Баку. Одновременно Вашингтон предложил построить транспортный коридор, соединяющий Азербайджан с Нахичеванью, – «Дорогу Трампа для международного мира и процветания» (Trump Route for International Peace and Prosperity, TRIPP).
Вице-президент США Джей Ди Вэнс, приехав в Армению в феврале 2026 года, заявил, что Вашингтон гордится выдачей лицензии на продажу высокопроизводительных чипов Nvidia, назвав это «новыми рынками для американского бизнеса» и «процветанием для народа Армении».
В свою очередь, топ-менеджер Nvidia армянского происхождения Рев Лебаредян отметил, что «чиповая дипломатия находится в центре внимания» администрации Трампа, а инвестиции в Армению создают условия для долговременного мира.
Нужны были условия мира. Технологический стек должен быть безопасным и защищённым, чтобы привлекать международных клиентов
– добавил американский инвестор армянского происхождения, соучредитель технологической компании Firebird Размиг Овагимян, – подытожило издание.
Стоит напомнить, что в декабре 2025 года компания AzInTelecom ввела в эксплуатацию Национальный суперкомпьютерный центр Азербайджана, оснащённый высокопроизводительными графическими процессорами (GPU), включая чипы NVIDIA H200 на архитектуре Hopper.