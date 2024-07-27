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Крымское информационное агентство

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Автобус насмерть сбил женщину в районе Центрального рынка в Симферополе

Автобус насмерть сбил женщину в районе Центрального рынка в Симферополе

Женщина 1955 года рождения переходила дорогу в неположенном месте. Фото: прокуратура Крыма«По предварительной информации, сегодня, 27 июля 2024 года, в районе Центрального рынка на женщину 1955 года рождения, переходившую проезжую часть в неположенном месте, совершило наезд маршрутное транспортное средство, двигающееся по городскому маршруту 41», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

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