OPEC+ to keep crude output level in October

The Organization of the Petroleum Exporting Countries and its allies on Sunday said they would leave crude output unchanged in October.
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