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Спички - не игрушка

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Зеленский дерзит: или Путин примет его ультиматум, или Стамбул отменяется

Зеленский дерзит: или Путин примет его ультиматум, или Стамбул отменяется

Зеленский предсказуемо саботирует прямые переговоры с Россией, выставив невыполнимое условие: Путин должен согласиться на ультиматум Украины и ЕС Судя по всему, очередной раунд переговоров в Стамбуле, предложенный Владимиром Путиным, так и не начнется.

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