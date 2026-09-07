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Форма предварительного договора

В связи с обсуждением А. Егорова по поводу методуказаний ФНП о сделках с долями ООО https://zakon.ru/blog/2026/08/31/metodicheskie_rekomendacii_.

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