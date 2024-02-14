Как изменялись носки, кто первым надел очки от солнца и другие занимательные факты из истории моды

Стильно, неброско, со вкусом. Одежда выполняет в жизни человека множество функций: защищает от холода или от солнца, позволяет участвовать в обрядах и привлекать внимание, становится подтверждением статуса и национальной принадлежности человека.
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