Россиянам подсказали, как можно наказать курящих в квартире соседей

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что в том случае, если табачный дым из квартиры проникает в общий коридор или соседние помещения, это может квалифицироваться в качестве нарушения установленного порядка пользования жилым помещением, а также как причинение вреда здоровью и имуществу других граждан.