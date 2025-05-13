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Россиянам подсказали, как можно наказать курящих в квартире соседей

Россиянам подсказали, как можно наказать курящих в квартире соседей

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что в том случае, если табачный дым из квартиры проникает в общий коридор или соседние помещения, это может квалифицироваться в качестве нарушения установленного порядка пользования жилым помещением, а также как причинение вреда здоровью и имуществу других граждан.

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