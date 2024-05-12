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Глава Харьковской области Синегубов: в Волчанске остается менее 500 человек

Глава Харьковской области Синегубов: в Волчанске остается менее 500 человек

Глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил в своем Telegram-канале, что, по последним данным, в городе Волчанске остается менее 500 человек, украинские власти продолжаю вывозить гражданское население.

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