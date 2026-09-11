Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о несостоявшемся переходе хавбека «Монако» Александра Головина в «Спартак».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым