Рогов: войска РФ продвинулись на расстояние до 1,5 км на Запорожском направлении

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что российские войска продвинулись на расстояние до 1,5 км на участке линии боевого соприкосновения в районе населенных пунктов Вербовое и Работино.
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