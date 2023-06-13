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8 безумно дорогих блюд, которые доступны только миллионерам

8 безумно дорогих блюд, которые доступны только миллионерам

Богатые люди могут позволить себе многое и готовы платить не только за качество, но и эксклюзив. Естественно, в список таких вещей входит и еда, причем некоторые блюда настолько вопиюще дорогие, что возникает вопрос: «За что платят такие деньги?».

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