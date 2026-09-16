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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Динамо» Горбанец дисквалифицирован на 2 матча за «оскорбительное поведение», Белоруков из «Оренбурга» – на 1 игру

КДК РФС вынес решения по итогам матча 8-го тура Альфа-Банк РПЛ между «Динамо» и «Оренбургом» (1:0).

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