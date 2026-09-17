Хакеры атаковали серверы поставщика связи для ВСУ и СБУ

Серверы поставщика средств связи для ВСУ и СБУ обрушились в результате масштабной кибератаки. Они оказались заблокированы.
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