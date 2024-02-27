Дочь актёра Шукшина Ольга подала иск к сестре из-за прав на произведения отца

В Таганском суде Москвы назначена подготовка к судебному заседанию по иску дочери советского актёра и режиссёра Василия Шукшина Ольги Шукшиной к сестре, актрисе Марии Шукшиной, из-за прав на произведения отца.
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