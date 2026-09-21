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Организаторы концерта Канье Уэста пообещали вернуть деньги при отмене шоу

Организаторы концерта Канье Уэста пообещали вернуть деньги при отмене шоу

Michael Wyke/AP/TASS Агентство Say Agency, которое занимается организацией концертов Канье Уэста в России, 21 сентября заявило, что в случае официальной отмены выступления оплата за билеты будет возвращена.

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