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Поздравляем с началом новой учебной четверти

Поздравляем с началом новой учебной четверти

Поздравляем всех с началом четверти, которая продлится с 8 января 2025г. по 22 марта 2025г. В этот период учащимся предстоит погрузиться в увлекательный процесс обучения, открывая для себя новые знания и совершенствуя навыки.

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