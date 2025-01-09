Поздравляем с началом новой учебной четверти

Поздравляем всех с началом четверти, которая продлится с 8 января 2025г. по 22 марта 2025г. В этот период учащимся предстоит погрузиться в увлекательный процесс обучения, открывая для себя новые знания и совершенствуя навыки.
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