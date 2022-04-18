«Миннесота» вышла в плей-офф в 3-й раз подряд

«Миннесота» обыграла «Сан-Хосе» (5:4 ОТ) в чемпионате НХЛ, обеспечив себе участие в Кубке Стэнли. После 75 матчей «Уайлд» со 101 очком занимают в Центральном дивизионе третье место.
Популярные статьи
- Чемпионат мира среди юниоров. Уна Браун и Гэйдж Браун, Д’Алессандро и Уодделл, Башинска и Бимон покажут произвольные танцы
- Заместитель исполнительного директора ФШР: «От перехода в азиатскую федерацию россияне только выиграют, особенно молодые шахматисты»
- Украина заменит Россию на чемпионате мира по волейболу
Свежие комментарии