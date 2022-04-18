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«Миннесота» вышла в плей-офф в 3-й раз подряд

«Миннесота» обыграла «Сан-Хосе» (5:4 ОТ) в чемпионате НХЛ, обеспечив себе участие в Кубке Стэнли. После 75 матчей «Уайлд» со 101 очком занимают в Центральном дивизионе третье место.

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