«Мой район» приглашает на телемост с военным корреспондентом Изабеллой Либерман

В рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» в парке искусств «Музеон» 27 августа пройдет телемост с военным корреспондентом Изабеллой Либерман, одной из немногих женщин, работающих на передовой в зоне проведения специальной военной операции (СВО).