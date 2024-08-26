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  • dverry garry
    Ну да перегородки ИЗ ПЕНОБЕТОНА.....У НИХ ТАКОЙ ОКУИТЕЛЬНЫЙ ВЕС.....прям МОНОЛИТ СРАЗУ РУХНЕТПресечена незакон...
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«Мой район» приглашает на телемост с военным корреспондентом Изабеллой Либерман

«Мой район» приглашает на телемост с военным корреспондентом Изабеллой Либерман

В рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» в парке искусств «Музеон» 27 августа пройдет телемост с военным корреспондентом Изабеллой Либерман, одной из немногих женщин, работающих на передовой в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

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