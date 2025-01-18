В России в продажу поступили бюджетные седаны от Chevrolet за 2 млн рублей

На российском рынке стали доступны седаны Chevrolet Onix по цене в пределах двух миллионов рублей. Компактный автомобиль современного дизайна с функциональным салоном и экономичными характеристиками может стать прямым конкурентом Ладе Vesta.
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