Почему в Москве построили аэропорты именно в Шереметьево, Внуково и Домодедово?

Три главных аэропорта столицы стоят по трём разным сторонам от города, и в этом нет случайности. Внуково на юго-западе, Шереметьево на северо-западе, Домодедово на юго-востоке — каждый появился в свою эпоху, под свою задачу, и ни один из них изначально не задумывался как часть единой системы.
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