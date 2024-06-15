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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гюнтер Штайнер о гонщике для «Альпин»: «Поговорил бы с Боттасом, Риккардо и Лоусоном. У меня нет данных по Дуэну»

Амбассадор Гран-при Майами и бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер сообщил о возможных кандидатах на место в «Альпин» в 2025 году.

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