Штрафы для дачников – 6 новых наказаний в 2025 году Евгения КомароваВ 2025 году дачникам стоит помнить как о старых, так и о новых штрафах — шесть санкций из последней категории охватывают различные виды деятельности.
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