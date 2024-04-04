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«Движение первых» позволит школьникам почувствовать себя писателями и поэтами

«Движение первых» позволит школьникам почувствовать себя писателями и поэтами

МОСКВА, 4 апреля, ФедералПресс. «Движение первых» запустило второй сезон проекта «Литературный марафон», который поможет школьникам со всей страны раскрыть свой талант писателя, поэта или художника и прикоснуться к миру литературы.

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