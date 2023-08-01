Мы соседи по планете

4 174 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Козлов
    Главные палачи СССР это Горбачев и ЕльцинГарем любовниц гл...
  • Олег Татьянин
    А что мы хотели? Эффективные менеджеры не утруждают себя правописанием. При минимуме затрат максимум прибыли - вот их...Когда поколение Э...
  • Александр Самбур
    она ещё жива ?Как простая мекси...

Школьная форма в России: от царских указов до полной анархии

Школьная форма в России: от царских указов до полной анархии

Вы помните темно-коричневые суконные платья, полушерстяные брюки, галстуки и кипенно-белые банты в тон фартука по праздникам? Или вы немного моложе, чем мы думаем, и помните только попытки вашего директора ввести дресс-код в собственной школе? А может, вы вообще никогда не сталкивались с любым видом униформы и считаете, что попытка заставить разных людей выглядеть абсолютно одинаково ущемляет права? В действительности у школьной формы на протяжении мировой истории было два предназначения: она либо возвышала учеников элитарных школ над «простыми смертными» и в таких случаях делалась из изысканных дорогих материалов, либо вводилась на государственном уровне, выполняла роль «уравниловки» и шилась из дешевого сукна.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх