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Вот и пригодился: котёнок стал идеальной чесалкой для отца

Самой милой кошачьей чесалкой стал котёнок, которым хозяева в прямом смысле ласкали взрослого кота. Малыш не возражал, ведь он делает приятное своему отцу!The post Вот и пригодился: котёнок стал идеальной чесалкой для отца first appeared on Мур ТВ.

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