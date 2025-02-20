В Первоуральске эвакуировали суд из-за угрозы минирования

В Первоуральском городском суде срочно эвакуированы все сотрудники и посетители. Как сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на адвоката Ивана Волкова, все судебные заседания были срочно прерваны из-за сообщения о минировании.
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