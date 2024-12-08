"Всему есть предел". Барри Кеоган деактивировал инстаграм* и пожаловался на хейт на фоне слухов о его измене Сабрине Карпентер

32-летний Барри Кеоган, которого прославила главная роль в фильме “Солтберн”, деактивировал свой инстаграм-аккаунт* и пожаловался в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) на огромное количество хейта, с которым он столкнулся в последнее время.