"Всему есть предел". Барри Кеоган деактивировал инстаграм* и пожаловался на хейт на фоне слухов о его измене Сабрине Карпентер

32-летний Барри Кеоган, которого прославила главная роль в фильме “Солтберн”, деактивировал свой инстаграм-аккаунт* и пожаловался в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) на огромное количество хейта, с которым он столкнулся в последнее время.
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