Посол Антонов перечислил инструменты неоколониального господства Запада

Запад, чтобы сохранить свое присутствия в различных уголках Земли, активно применяет механизмы "долгового неоколониализма", под различными предлогами продвигая выгодные ему концепции, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в статье для международного Шиллеровского института.
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