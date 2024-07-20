Посол Антонов перечислил инструменты неоколониального господства Запада

Запад, чтобы сохранить свое присутствия в различных уголках Земли, активно применяет механизмы "долгового неоколониализма", под различными предлогами продвигая выгодные ему концепции, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в статье для международного Шиллеровского института.