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Панин 10-й сезон подряд будет капитаном «Салавата Юлаева». Ефремов, Зоркин, Шипачев, Родуолд — ассистенты

Панин 10-й сезон подряд будет капитаном «Салавата Юлаева». Ефремов, Зоркин, Шипачев, Родуолд — ассистенты

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин в десятый раз подряд стал капитаном команды.Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин в десятый раз подряд стал капитаном команды.

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