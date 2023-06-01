Федеральное агентство новостей №1

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Правительство РФ утвердило правила установления родства при суррогатном материнстве

Правительство РФ утвердило правила установления родства при суррогатном материнстве

Правительство Российской Федерации утвердило правила установления потенциальных родителей в качестве генетических матери и отца для детей, рожденных суррогатной матерью.

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