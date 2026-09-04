ФИФА обвинила УЕФА в клевете из-за проекта на $4,2 млрд

ФИФА обвинила УЕФА в клевете, подав ходатайство в суд США. Иск связан с проектом FIFA Forward Enterprise на $4,2 млрд, отменённым из-за критики.
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