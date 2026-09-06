Стая птиц вынудила встревоженных польских военных поднять в воздух вертолет

Польские военные экстренно подняли по тревоге вертолет для перехвата неопознанного объекта у границы с Белоруссией, который впоследствии оказался крупной стаей перелетных птиц.
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