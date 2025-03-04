МИД заявил о совпадении оценок РФ и Казахстана по атаке на НПС "Кропоткинская"

Государствам, которые могут столкнуться с негативными последствиями атаки на нефтеперекачивающую станцию (НПС) "Кропоткинская" в Краснодарском крае, следует занять принципиальную позицию против ее организаторов.
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