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Мировое обозрение

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80 лет Явлению Христа в Калмыкии: Элиста ждёт гостей

80 лет Явлению Христа в Калмыкии: Элиста ждёт гостей

В сентябре 2026 года Калмыкия станет центром притяжения для верующих и всех, кому дорога история России: республика готовится отметить 80-летие одного из самых загадочных и значимых событий в своей новейшей истории — Явления Христа в Элисте.

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