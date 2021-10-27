Донская команда сыграет на международном шахматном марафоне

Формально 189 команд из разных стран были вправе заявиться на международный шахматный марафон «52th Colegas Marathon Battle 1», который будет продолжаться весь день 26 октября, а закончится без малого в… Показать полностью.
Популярные статьи
- Шойгу изящно одернул немецкую коллегу после ее слов о сдерживании России
- Запад может потребовать проверки российских объектов химического оружия из-за дела Навального
- Энергокризис в ЕС: «Многие предприятия могут обанкротиться, а миллионы домохозяйств, десятки миллионов семей газовый кризис может повергнуть в бедность»
Свежие комментарии