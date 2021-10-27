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Донская команда сыграет на международном шахматном марафоне

Донская команда сыграет на международном шахматном марафоне

Формально 189 команд из разных стран были вправе заявиться на международный шахматный марафон «52th Colegas Marathon Battle 1», который будет продолжаться весь день 26 октября, а закончится без малого в… Показать полностью.

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