В праздничные дни интернет-мошенники проявляют наибольшую активность

В праздники интернет-мошенники традиционно повышают свою активность, и этот год не стал исключением. По данным антифишинговой платформы МегаФона, число подобных мошеннических ресурсов в январе-феврале этого года выросло вдвое.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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