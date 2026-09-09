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Каждый десятый мошеннический звонок летом был совершен под видом доставок

Каждый десятый мошеннический звонок летом был совершен под видом доставок

Как сообщили «Газете.Ru» аналитики сервиса «МТС Защитник», прошедшим летом каждый десятый (12%) мошеннический звонок был совершен якобы от лица служб доставки и маркетплейсов.

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