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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ларионов-младший о просмотре футбола с отцом: «Сейчас больше смотрим ради красивой игры. Как хоккеист ты можешь что-то там почерпнуть. Ту же ментальность»

Форвард СКА Игорь Ларионов-младший высказался о своем интересе к футболу.  – А футбол вместе с отцом смотрите? Вы болеете за разные клубы или можете спорить о том, кто выиграет? Он болеет за « Манчестер Сити ».

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