Польза штрафов, новые методы мошенников и результаты замедления Ютуба

Игорь Кузнецов Относительно штрафов - это "воспитание рублём". Другое дело что их нужно назначать в геометрической пропорции. Повторное нарушение в течение года - удвоение размера и т.д. Для автомобилистов - незначительная сумма штрафов, значит ощутимо меньше плати ОСАГО. Замедление YouTube приняли из-за нарушений законодательства, банов российских каналов и некоторых прочих причин. Это другое, штрафы здесь не при чём. Власти Китая, например, заблокировали доступ к YouTube после того, как на ресурсе были выложены десятки роликов о выступлениях жителей Тибета против китайской "оккупации". .

HotRS Ютюб пытается обойти блокировки обновлением ПО. Помогает, но ненадолго. А что нам втирали? - Это не мы виноваты, это Ютюб ничего не делает для устранения причин. И Путин конкретно сказал, что на Ютюбе много плохого и мы разберемся. Разобрались.