Олег Макаренко 1. Штрафы – универсальный воспитательный метод, который действует гораздо лучше, чем, например, угроза жизни и здоровью, полагает Инженер-нефтяник (ссылка): …У нас в поселке плевать хотели на светофоры.
Польза штрафов, новые методы мошенников и результаты замедления Ютуба
Комментарии
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Игорь Кузнецов
Относительно штрафов - это "воспитание рублём". Другое дело что их нужно назначать в геометрической пропорции. Повторное нарушение в течение года - удвоение размера и т.д. Для автомобилистов - незначительная сумма штрафов, значит ощутимо меньше плати ОСАГО. Замедление YouTube приняли из-за нарушений законодательства, банов российских каналов и некоторых прочих причин. Это другое, штрафы здесь не при чём. Власти Китая, например, заблокировали доступ к YouTube после того, как на ресурсе были выложены десятки роликов о выступлениях жителей Тибета против китайской "оккупации". .
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2 час.
HotRS
Ютюб пытается обойти блокировки обновлением ПО. Помогает, но ненадолго. А что нам втирали? - Это не мы виноваты, это Ютюб ничего не делает для устранения причин. И Путин конкретно сказал, что на Ютюбе много плохого и мы разберемся. Разобрались.
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13 мин.
HotRS
А еще штрафы загоняют юзеров на российские ресурсы. Ну вот нахрена мне мониторить налоги через ВК, если есть личный кабинет в Налоговой? И зачем мне регистрироваться где-либо через ВК, а не непосредственно? Эта хрень (монетизация) началась сразу как в ВК пришел сынуля небезызвестного киндерсюрприза. До этого он был вицепрезидентом Ростелекома и довел его до такой оптимизации, что уже работать некому. Заявки на повреждение обычного телефона выполняются через полгода. Работать некому, потому что зарплата монтеров даже до 30-ти не дотягивает. Зато зарплата у сынули была 90 лямов в год.
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4 мин.
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