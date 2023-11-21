Российские власти опровергли информацию, что специально привезли мигрантов из третьих стран в Костомукшу

Ранее финские власти обвинили Россию в создании искусственного миграционного кризиса. По мнению финских пограничников, Россия специально стимулирует миграционный кризис, доставляя беженцев из Африки и стран Ближнего Востока.
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